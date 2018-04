Magna melhora oferta por Opel, diz fonte do governo alemão

A oferta revisada deixa o investimento total proposto em torno de 500 milhões de euros (713 milhões de dólares), mas muda a composição do financiamento para uma injeção imediata de recursos em vez de utilizar dívida conversível para a maior parte do aporte.

A Magna e o parceiro de consórcio Sberbank estão competindo com outros interessados pela Opel, que a GM está sendo forçada a vender após ter entrado com pedido de proteção judicial contra falência em junho. A montadora norte-americana buscou bilhões de euros em ajuda estatal para a Opel, concedendo ao governo alemão participação na escolha do investidor.

"A Magna agora está oferecendo 350 milhões de euros do seu próprio capital imediatamente", disse a fonte do governo próxima das negociações para achar um investidor para Opel, acrescentando: "Além disso, deve haver um bônus conversível de 150 milhões de euros."

A Magna originalmente queria investir apenas 100 milhões de euros (142,8 milhões de dólares) em capital próprio na Opel em duas partes de 50 milhões de euros, e mais 400 milhões de dólares em dívidas conversíveis, afirmaram fontes envolvidas nas negociações.

A melhora da oferta do grupo canadense surgiu após o governo alemão ter criticado a quantidade de capital próprio que os três interessados planejavam injetar na Opel.

A GM e o governo alemão têm considerado ofertas da Magna e do Sberbank, da firma de private equity RHJ International, e da montadora chinesa Beijing Automotive (BAIC).

Contudo, a divisão europeia da GM informou na quinta-feira que concordou em prosseguir com negociações mais próximas com a Magna e a RHJ.

O governo alemão demonstrou preferência pela oferta do grupo canadense, enquanto fontes envolvidas nas negociações disseram que a GM está a favor da RHJ.