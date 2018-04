Maior oferta inicial de ações do mundo alimenta temor na China

A oferta das ações, a maior do mundo em um ano, estreou em Xangai com alta de 56 por cento, nesta quarta-feira, enquanto o grupo de materiais de construção BBMG marcou a maior estréia em Hong Kong este ano.

Apesar da forte estréia, o índice acionário de Xangai despencou 5 por cento, na maior queda diária deste ano. O mercado acumula valorização de 90 por cento até agora neste ano, o que tem incentivado Pequim a reabrir os processos de oferta inicial de ações no mês passado.

O rali tem sido alimentado por uma aumento nos empréstimos de bancos estatais direcionados à recuperação da economia do país. O governo de Pequim também está comprometido em gastar 585 bilhões de dólares em medidas de estímulo econômico, a maior parte delas focadas em construção e infraestrutura.

"Esse processo de especulação foi muito longe", disse Zhang Qi, analista sênior da Haitong Securities em Xangai.

"No final da quarta-feira, a confiança dos investidores azedou já que muitos acreditam que tal nível de especulação pode disparar intervenção regulatória."

Mas isso é considerado improvável agora, já que o mercado ainda está se recuperando da uma acentuada queda no ano passado. Apesar da valorização até agora este ano, o índice de Xangai está a apenas meio caminho do pico alcançado no final de 2007.

A oferta de ações da CSCEC, maior construtora de moradias da China, seguiu-se à espetacular estréia na segunda-feira da Sichuan Expressway, cujo valor inicial fechou o primeiro dia de negócios três vezes maior.

O valor de fechamento do papel da CSCEC foi de 41 vezes a previsão de lucro por ação em 2009, bem acima da média de 26 vezes das 15 empresas de construção e engenharia listadas na China.