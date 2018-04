Maior siderúrgica da Rússia planeja investir até US$1,2 bi A Severstal, maior siderúrgica da Rússia, planeja investir em 2009 até 1,2 bilhão de dólares, informa o UniCredit em relatório publicado nesta quarta-feira, citando comentários feitos pela empresa. Durante teleconferência na terça-feira, o diretor de relações com investidores da Severstal, Dmitry Druzhinin, também informou que a dívida de curto prazo da companhia se mantém entre 1,7 bilhão e 1,8 bilhão de dólares. A companhia não comentou o relatório do banco. A Severstal, controlada pelo bilionário Alexei Mordashov, em novembro adiou um programa de investimentos de 8 bilhões de dólares entre 2009 e 2011 por causa da piora das condições do mercado global de aço. Naquele momento, a companhia também tinha informado que até 30 de setembro a dívida era de 6,78 bilhões de dólares ante 3,79 bilhões de dólares em 31 de dezembro de 2007. O banco também citou dados da companhia que mostram que as operações domésticas da empresa estão utilizando entre 65 e 70 por cento da capacidade, ante 45 a 50 por cento em dezembro. A utilização da capacidade em fevereiro na Europa está em 60 a 65 por cento, mesmo nível de dezembro. (Por Polina Devitt e Alfred Kueppers)