Malásia detecta 1º caso de gripe aviária fora da área de quarentena São Paulo, 14 - A gripe aviária se alastrou para oito vilas próximas à fronteira com a Tailândia, fora da zona de quarentena, na Malásia pela primeira vez desde a descoberta de novos casos há um mês. A informação foi divulgada hoje pelo Departamento Veterinário do país. Segundo os veterinários do departamento, o último caso descoberto está a cerca de 10 quilômetros da área em quarentena. O diretor geral do departamento de Veterinária da Tailândia, Hawari Hussein, disse que é possível que o caso não esteja relacionado à região mantida em quarentena desde 17 de agosto. O governo considera que pode se tratar de um novo foco. Segundo Hawari, os casos descobertos fora da área de quarentena estão contaminados com a variante H5. Com os novos casos registrados no Sudeste Asiático mais de 100 milhões de aves já morreram ou foram sacrificadas na Tailândia, Malásia, Indonésia e Vietnã. A doença também causou a morte de 28 pessoas, nenhum deles na Malásia até o momento. Porém, três pessoas estão hospitalizadas no país com sintomas da doença e aguardam o resultado dos testes. As informações são da Dow Jones.