Mantega: PIB do 2º tri indica crescimento consistente da economia Brasília, 31 - O ministro do Planejamento, Guido Mantega, afirmou há pouco que o crescimento da economia registrado pelo IBGE, de 5,7% no segundo trimestre deste ano em comparação com igual período de 2003, indica um crescimento consistente da economia porque se deu em todos os setores, inclusive nas áreas de serviços e da construção civil. "Esse crescimento foi muito bom porque se deu com o aumento do investimento", disse Mantega. Segundo ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi informado ontem à tarde do bom resultado e ficou muito satisfeito. (Sérgio Gobetti)