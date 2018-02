Mantega recebe ruralistas e Stephanes para discutir dívida rural Brasília, 26 - Durante encontro com o ministro Guido Mantega, hoje, o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, e os parlamentares da bancada ruralista discutiram a demanda do setor por redução da taxa de juros e a questão do endividamento rural. Para Stephanes, a discussão é mais ampla: inclui a questão do endividamento, os problemas de infra-estrutura, considerando-se caso a caso, como as regiões mais prejudicadas, como os Estados do Centro-Oeste. Sobre o plano de safra, o ministro voltou a explicar que "a idéia é aumentar a disponibilidade de recursos e reduzir a taxa de juros, porque assim diminuirá a necessidade de o setor de tomar empréstimos com juros mais elevados (junto a bancos privados)". A expectativa é que a definição sobre o corte de juros saia ainda hoje, já que o assunto poderá ser incluído na reunião mensal do Conselho Monetário Nacional (CMN), que está ocorrendo hoje. O plano de safra 2007/08 para a agricultura familiar será anunciado amanhã e para a agricultura comercial será na quinta-feira às 9h30, ambas no Palácio do Planalto.