Mapa e Conab confirmam realização de leilão de Pepro para café Brasília, 26 - O diretor do Departamento de Café do Ministério da Agricultura, Lucas Tadeu Ferreira, confirmou a realização do leilão de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor (Pepro) amanhã, desmentindo boatos de que não aconteceria. Segundo o edital 362/07, será ofertado prêmio para quatro milhões de sacas. Na última sexta-feira, o Conselho dos Exportadores de Café (Cecafé) entrou com um pedido de impugnação do leilão de Pepro, com o argumento de falta de transparência nas regras do programa, que limitariam a participação do produtor independente, além da falta de isonomia. A impugnação está prevista no edital da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Mas Tadeu afirma que o ministério não foi notificado de decisão judicial e que esta é uma atribuição da Advocacia-Geral da União (AGU). Segundo Ferreira, a Companhia Nacional de Abastecimento também confirmou a realização do leilão amanhã.