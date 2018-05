Mapfre deve atuar em seguro saúde até o fim do ano

"A ideia é que estejamos operacionais até o final do ano, com um projeto-piloto, como fizemos com nossas operações de consórcio", acrescentou. De acordo com Toneto, as operações serão iniciadas na Região Sudeste e de modo independente, ou seja, fora da parceria com o Banco do Brasil, utilizando seus próprios canais de distribuição.

Toneto não quis fazer projeções de quanto o segmento de saúde representará no resultado do grupo, mas disse que, embora competitivo, é promissor. Segundo ele, a estratégia da Mapfre inclui uma visão holística, ou seja, em que as empresas e os colaboradores são incentivados a entender a saúde de modo preventivo. "Os processos preventivos, de modo geral, geram melhores resultados para empresas, segurados e seguradoras", frisou o executivo.