Mapfre espera aval da ANS para ingressar em saúde A seguradora espanhola Mapfre está aguardando o aval da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para ingressar no mercado de saúde suplementar no Brasil, de acordo com o Wilson Toneto, presidente da Mapfre Brasil. "Pretendemos ingressar em saúde sozinhos e utilizar o canal de distribuição do Banco do Brasil", destacou ele, em conversa com a imprensa, nesta quinta-feira, 4.