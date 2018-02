Máquinas agrícolas: Anfavea divulga dados do setor em julho Máquinas agrícolas: Anfavea divulga dados do setor em julho A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulga nesta segunda-feira o desempenho da indústria automobilística (veículos e máquinas agrícolas) referente a julho e aos primeiros sete meses do ano. Serão divulgados dados sobre produção, vendas e exportações no período. A entrevista coletiva será realizada às 11h, no Hotel Sofitel, em São Paulo.