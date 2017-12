Máquinas agrícolas: convênio permite financiar unidades usadas Porto Alegre, 29 - O Banco do Brasil e a AGCO assinaram convênio na sexta-feira (26) que permitirá o financiamento de máquinas agrícolas usadas. O convênio entrará em vigor ainda em 2004 em toda a rede credenciada Massey Ferguson e vai permitir financiar até 100% para mini e pequenos produtores e até 80% para os demais. O prazo de pagamento será de três anos. "Movimentando o usado fazemos entrar o novo no mercado com mais facilidade", avaliou o vice-presidente superintendente da Massey Ferguson e AGCO Allia para a América do Sul e Central, Normélio Ravanello.