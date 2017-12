Máquinas agrícolas: venda cresce 0,6% em outubro ante outubro/2003 São Paulo, 5 - As vendas internas de máquinas agrícolas no atacado somaram 3,6 mil unidades em outubro e foram 0,6% superiores ao resultado de outubro do ano passado e indicaram queda de 5,6% sobre setembro deste ano. De acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), de janeiro a outubro deste ano, as vendas totalizam 33,7 mil unidades, com variação positiva de 0,7% no comparativo com o mesmo intervalo do ano passado. A produção de máquinas agrícolas foi de 6,48 mil unidades em outubro, apontando avanço de 5,8% em relação ao mês anterior. Na comparação com outubro de 2003, houve aumento de 9,4%. No acumulado do ano, foram produzidas 57,59 mil unidades, 15,1% a mais do que o verificado no mesmo período de 2003. A Anfavea informa que as exportações de máquinas agrícolas somaram 2,49 mil unidades em outubro, representando retração de 9,8% sobre setembro e aumento de 9,6% na comparação com outubro do ano passado. Em dez meses, foram exportadas 25,72 mil unidades, 49,4% a mais do que no período de janeiro a outubro de 2003.