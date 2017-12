Máquinas agrícolas: vendas caem 2,5% em setembro ante agosto São Paulo, 6 - As vendas internas de máquinas agrícolas, no atacado, em setembro, foram de 3,8 mil unidades, baixa de 2,5% em relação a agosto. Na comparação com setembro de 2003, a queda chegou a 8,7%. No acumulado deste ano até setembro, as vendas de máquinas agrícolas atingiram 30,2 mil unidades, incremento de 0,8% em relação a igual período do ano passado. Os números foram divulgados hoje pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). A produção de máquinas agrícolas em setembro totalizou 6,13 mil unidades, recuo de 6,4% sobre agosto. Em relação a setembro de 2003, porém, houve aumento de 4%. De janeiro a setembro deste ano, a produção somou 51,1 mil unidades, disparada de 15,8% em relação a igual período de 2003. Os números foram divulgados hoje pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). As exportações também caíram em setembro: 6,4%, para 2,77 mil unidades, em relação a agosto. Na comparação com setembro de 2003, houve incremento de 18,2%. No acumulado de 2004, foram exportadas 23,2 mil máquinas agrícolas, 55,5% a mais do que em igual período do ano passado.