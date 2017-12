Máquinas agrícolas: vendas e produção caem em novembro ante outubro São Paulo, 6 - As vendas internas de máquinas agrícolas no atacado somaram 2,4 mil unidades em novembro, com queda 34% sobre outubro. Em comparação com novembro do ano passado, a queda nas vendas foi de 7,6%. No acumulado de janeiro a novembro, foram comercializadas 36,1 mil unidades, 0,2% a mais do que em igual período em 2003. A produção de máquinas agrícolas em novembro totalizou 5,5 mil unidades e foi 14,3% menor do que em outubro. Em relação a novembro do ano passado, a produção de máquinas agrícolas subiu 2,7%. No acumulado de janeiro a novembro, foram produzidas 63,1 mil unidades, 13,9% a mais que do que no mesmo período em 2003.