Máquinas agrícolas: vendas em agosto crescem 5,5% sobre julho São Paulo, 6 - As vendas internas no atacado de máquinas agrícolas em agosto somaram 3,9 mil unidades, 5,5% a mais do que em julho, segundo informou a Anfavea. Na comparação com agosto do ano passado, houve um aumento de 11,4%. De janeiro a agosto deste ano, foram vendidas 26,4 mil unidades, 2,3% a mais que no mesmo período de 2003. A produção de máquinas agrícolas em agosto foi de 6,5 mil unidades, com aumento de 6,1% sobre julho deste ano e de 6,9% sobre agosto de 2003. No acumulado do ano foram produzidas 44,9 mil unidades, 17,7% a mais do que no mesmo período em 2003. No período de janeiro a agosto foram exportadas 20,4 mil máquinas agrícolas, número 62,5% maior do que de janeiro a agosto de 2003.