Marfrig compra frigorífico norte-americano National Beef por US$ 969 milhões

A Marfrig Global Foods anunciou que chegou a um acordo para a aquisição de 51% das ações da National Beef Packing Company, LLC, quarta maior processadora de carne bovina dos Estados Unidos. A Marfrig pagará US$ 969 milhões pela participação e diz que, concluída a transação, passará a ter um faturamento consolidado de R$ 43 bilhões.

+ Abilio adia renúncia ao conselho da BRF

Fundada em 1992, a National Beef faturou R$ 24,3 bilhões no ano passado e é, desde 2011, controlada pela holding de investimentos americana Leucadia National Corporation. A empresa tem capacidade de abate de 12.000 cabeças de gado ao dia, é sediada em Kansas City, no Estado do Missouri, e possui duas unidades de processamento em Dodge City e Liberal, no Kansas, que respondem por cerca de 13% da capacidade total de abate do mercado americano.

+ Devolução ao Tesouro e 'caso JBS' serão desafios do novo presidente do BNDES

Após a conclusão da operação, a Leucadia transferirá o controle acionário para a Marfrig e se manterá como acionista minoritário da empresa, com uma fatia de 31% do capital total, diz a empresa em comunicado. A US Premium Beef, associação de produtores americanos, ficará com 15% e outros acionistas com os 3% restantes. Tanto a Leucadia quanto os demais investidores se comprometeram a manter suas ações da National Beef por um período mínimo de cinco anos.

+ BRF perde quase R$ 5 bi em valor de mercado após PF deflagrar 3ª fase da Carne Fraca

A National Beef exporta para 40 países, incluindo o Japão e a Coreia do Sul. "Com a transação, teremos operações nos dois maiores mercados de carne bovina do mundo, chegaremos a países consumidores extremamente sofisticados e conseguimos crescer mantendo uma rigorosa disciplina financeira.", diz Martín Secco, CEO da Marfrig.

Com a transação, a Marfrig afirma que passará a consolidar em seu balanço 100% dos resultados da National Beef e com isso reduzirá sua alavancagem. No ano passado, a dívida total da Marfrig representava 4,55 vezes seu Ebitda. Com a aquisição, o indicador cai para 3,35 vezes, segundo a empresa. A transação será integralmente financiada por um empréstimo do banco Rabobank.

+ JBS tem perdas no 4º trimestre, mas lucra no ano

Na nota divulgada hoje, a Marfrig diz ainda que segue em curso a decisão de vender a Keystone Foods, sua subsidiária nos Estados Unidos, para também reduzir a alavancagem. "A venda da Keystone, juntamente com a transação da National Beef, deverá fazer com que a Marfrig atinja seu objetivo de alavancagem de 2,5 vezes até o fim de 2018", diz a empresa em nota.

Escândalo. No ano passado, o nome da National Beef esteve no centro de um escândalo entre BNDES e JBS. Auditores do TCU concluiram na época que o BNDES pagou 20% a mais por ações da JBS para ajudar a empresa de Joesley e Wesley Batista a comprar o frigorífico National Beef Packing e a divisão de carnes da Smithfield Foods, causando prejuízo de mais de R$ 300 mi aos cofres públicos.

A aquisição do frigorífico National Beef Packing e da divisão de carnes da Smithfield Foods foi feita em 2008 pela BNDESPar, divisão de participações do banco. Em outubro de 2008, entretanto, a aquisição da National Beef não foi concluída porque a autoridades antitruste dos Estados Unidos expuseram barreiras para o negócio e entraram com processo contra a operação. Em fevereiro de 2009, a JBS desistiu da transação. Durante longo período, porém, enquanto o processo corria, recursos do banco ficaram retidos com a JBS.

Na época, o TCU responsabilizou o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega pelos prejuízos, além de Joesley Batista./COLABOROU ANDRÉ BORGES