Marfrig levanta R$1,36 bilhão com oferta de ações

Conforme informações disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada nova ação saiu a 19 reais, o que representa um deságio de 3,1 por cento ante o preço do papel no fechamento da Bovespa nesta quarta-feira, de 19,60 reais.

A operação envolveu a emissão de 71.744.000 de ações. O coordenador-líder da oferta foi o Bradesco BBI.

O Marfrig anunciou em 14 de setembro a compra da Seara por 706,2 milhões de reais de dólares em dinheiro, assumindo ainda dívidas de 193,8 milhões de dólares.

(Reportagem de Cesar Bianconi)