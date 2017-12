Marina Silva diz que Lula não editará MP dos transgênicos Brasília - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou em entrevista no Palácio do Planalto que o presidente Lula não vai assinar medida provisória liberando o plantio de soja transgênica. Ao sair de audiência com o presidente, a ministra relatou que Lula disse esperar que o Congresso avalie a proposta. Até a semana passada, Marina Silva dizia não ter sido informada da suposta intenção do presidente de editar medida provisória sobre a soja transgênica. Há pouco, a ministra declarou: "Ele (Lula) já fez isso (editou duas MPs sobre a soja) e estaria criando (se editasse outra) um processo inadequado."