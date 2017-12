MBA em agronegócio será lançado hoje em Belo Horizonte Belo Horizonte, 9 - O crescimento do setor agropecuário no país e a demanda por profissionais mais qualificados levaram o Centro Universitário Newton Paiva, em parceria com a Recursos Humanos no Agronegócio (ReHAgro), a lançar o curso MBA - Gestão Estratégica do Agronegócio. O curso será iniciado em 31 de março de 2005, com duração de 15 meses, destinado a agrônomos, veterinários, zootecnistas, administradores, economistas, consultores, empresários rurais ou profissionais que atuam no setor. Segundo o coordenador de pós-graduação do Newton Paiva, Henrique Tavares, a idéia é formar profissionais especializados na gestão estratégica do setor e com capacidade para atuar desde o planejamento da produção até a comercialização e logística para escoamento dos produtos. "Contamos com a parceria de entidades ligadas ao agronegócio que nos deram a idéia da qualificação profissional que o mercado está demandando", disse. O MBA da Newton Paiva contará com 20 professores entre integrantes do corpo docente do Centro Universitário até profissionais de mercado, com experiência nos diversos segmentos do agronegócio. Além de disciplinas como Política e Economia, Gestão de Pessoas, Finanças, o programa de ensino inclui visitas técnicas a entidades ou empresas da cadeia produtiva do setor. O curso terá 45 vagas e até o momento já conta com 12 pré-inscritos. A carga horária total do curso é de 420 horas/aula, com aulas mensais entre quinta e Domingo. O custo total será de R$ 7.462,00. O MBA conta também com as parcerias do Sindicato da Indústria do Café de Minas Gerais (Sindicafé), Associação de Fruticultores do Norte de Minas (Abanorte) e Associação dos Criadores do Gado Holandês de Minas Gerais).