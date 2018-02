McDonald's abre lanchonete na Austrália que tenta não se parecer com McDonald's

SYDNEY - O The Corner, um novo café que fica na badalada área oeste de Sydney, se parece muito com seus pares, com fachada branca, mesas de madeira rústica, vasos de plantas em cima do balcão, quinoa no menu e funcionários vestindo aventais.

Mas um olhar um pouco mais atento para o nome escrito com letras pequenas em cima da porta revelará ao visitante que o estabelecimento é um "McCafé, estabelecido em 2014".

O proprietário McDonald's está falando pouco sobre o café e uma série de outros "laboratórios de aprendizagem" que está abrindo na Austrália. Eles incluem um restaurante McDonald's típico nos arredores de Sydney, que, para além do usual, oferece montagem personalizada de sanduíches e serviço de mesa.

Especialistas do mercado dizem que esses movimentos indicam que o McDonald's está seriamente preocupado com a dura concorrência das chamadas redes de fast-casual em todo o mundo, que oferecem opções mais saudáveis de alimentos e serviços mais sofisticados, como a Nandos, Shake Shack e as locais Grill'd e Mad Mex. O segmento de fast-casual está superando o de fast-food em crescimento.

"Globalmente, o McDonald's está passando por uma transição", disse Rohan Miller, um acadêmico de negócios da Universidade de Sydney que produz estudos sobre o mercado de fast-food para grupos comerciais.

"Este é claramente um lançamento suave sendo discretamente gerido e eu imagino que haverá alguns ajustes para o conceito à medida que ficarem mais experientes."

O McDonald's disse que não tinha planos para a implantação de The Corner nacionalmente, mas reconheceu que alguns dos alimentos e dos conceitos que está testando podem ser adotados em outros lugares.

"Embora não tenhamos nesta fase planos de fazer o lançamento do conceito do The Corner em nível nacional, ele será utilizado para avaliar o feedback dos clientes para aumentar a oferta em nossos McCafés em todo o país", afirmou o gerente de comunicação corporativa para o McDonald's Austrália, Chris Grant, em um e-mail.

O McDonald's tem cerca de 930 restaurantes na Austrália, a partir dos quais serve cerca de 1,7 milhão de clientes por dia - uma parte considerável da população de 23,5 milhões de pessoas do país.