McDonald's tem lucro de US$1,27 bilhão no 4o trimestre O McDonald's, maior cadeia de lanchonetes do mundo, informou um aumento em seus resultados trimestrais nesta segunda-feira, auxiliado por benefícios fiscais, apesar das vendas fracas em suas unidades. A empresa afirmou que seu lucro trimestral foi de 1,27 bilhão de dólares, ou 1,06 dólar por ação, ante 1,24 bilhão de dólares, ou 1 dólar por ação, no mesmo período do ano anterior. O foco do McDonald's em valorização isolou a empresa das dificultades que afetam muitas outras redes de restaurantes devido ao aumento dos preços de alimentos e combustíveis. O alcance internacional da marca também ajudou a equilibrar qualquer impacto relacionado ao desaquecimento da economia dos Estados Unidos. As ações do McDonalds acumulam alta de 26 por cento em 12 meses. Durante o mesmo período, o índice de restaurantes e bares do Dow Jones perdeu 4 por cento. (Reportagem de Brad Dorfman e Lisa Baertlein)