McDonald''s tem prejuízo no trimestre após venda na A.Latina O McDonald''s, maior rede de restaurantes do mundo, informou nesta terça-feira que teve prejuízo no trimestre. O desempenho, segundo a empresa, foi determinado pelos altos encargos relacionados à vendas das operações na América Latina. Sem o encargo, o lucro por ação subiu 27 por cento, mantendo os fortes resultados que o McDonald''s divulgou nos últimos trimestres com o aumento das vendas, que tem sido impulsionadas pela variedade de novos produtos, horas extras e outras iniciativas. "O McDonald''s tem vantagens competitivas significativas na indústria de fast-food", disse John Owens, analista de restaurantes da Morningstar. Ele citou a força da marca, o tamanho da empresa e as localizações convenientes das lojas. O prejuízo da companhia no segundo trimestre foi de 711,1 milhões de dólares, ou 0,60 dólar por ação, em comparação com o lucro de 834,1 milhões de dólares, ou 0,67 dólar por ação, no mesmo período do ano passado. Sem contar o encargo da venda na América Latina, o McDonald''s teve lucro de 0,71 dólar por ação, em linha com a previsão otimista que a cadeia de fast-food fez na semana passada e acima do 0,56 dólar registrado no ano passado. Em abril, o McDonald''s anunciou a venda de cerca de 1,6 mil restaurantes na América Latina e Caribe. Com a operação, a empresa visava direcionar os recursos para mercados com grandes oportunidades de crescimento, como a China. A receita total subiu 12 por cento, para 6,01 bilhões de dólares. Analistas esperavam em média 5,90 bilhões de dólares em receita, de acordo com o Reuters Estimates. O diretor-executivo Jim Skinner, em entrevista à Reuters na semana passada, disse que após quatro anos de uma mudança agressiva na companhia, ainda há muito espaço para que as vendas aumentem nos Estados Unidos. (Por Brad Dorfman)