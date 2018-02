Média diária das exportações caiu 2,7% nas duas semanas de julho Brasília, 16 - O desempenho das vendas externas de produtos básicos causou queda de 2,7% na média diária de exportações nas duas semanas de julho deste ano, em comparação com a média de julho de 2006. O total das exportações do período foi de US$ 6,322 bilhões - dos quais US$ 2,938 milhões em bens foram embarcados na semana passada. As importações somaram US$ 4,616 bilhões nas duas semanas, com elevação de 21,3% na média diária. Apesar desses movimentos, o saldo manteve-se positivo em US$ 1,706 bilhão nas duas semanas de julho. No ano, entretanto, o superávit alcançou US$ 22,368 bilhões, cifra US$ 90 milhões menor que a de igual período de 2006.