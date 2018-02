Medo de recessão volta a assustar Wall Street As bolsas de valores dos Estados Unidos despencaram nesta quinta-feira, com o índice S&P 500 atingindo o menor nível em 15 meses, depois que a redução repentina da atividade industrial em uma região norte-americana e o grande prejuízo do Merrill tornaram o quadro econômico ainda mais nebuloso. O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, recuou 2,46 por cento, para 12.159 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq caiu 1,99 por cento, para 2.346 pontos. O índice Standard & Poor's 500 desabou 2,91 por cento, para 1.333 pontos. O chairman do Federal Reserve, Ben Bernanke, ecoou a avaliação desanimadora sobre a economia em discurso a parlamentares, reiterando que o Fed está pronto para atuar agressivamente e dando apoio a outros esforços para conter o risco de uma recessão. Em um dos sinais mais fortes de que a economia enfrenta um sério risco de contração, o Fed de Filadélfia divulgou que a atividade industrial no Meio-Atlântico freou muito mais do que o esperado, para níveis que tipicamente apontam recessão. Isso eliminou a tentativa inicial de recuperação de Wall Street, com as ações de companhias mais expostas à atividade econômica sofrendo mais. As ações de empresas menores caíram para o território baixista, enquanto que a gigante General Electric caiu quase 4 por cento antes da divulgação de seus resultados, na sexta-feira. As ações do setor financeiro foram abaladas pelas baixas contábeis de 16 bilhões de dólares e os ajustes do Merrill Lynch no pior trimestre da história da companhia. As ações da empresa desabaram 10,2 por cento. "O medo e o pessimismo estão realmente começando a dominar Wall Street", disse Eric Kuby, vice-presidente de investimentos da North Star Investment Management, em Chicago. "Outros dados mostraram fraqueza da economia, e o Merrill Lynch teve uma baixa contábil de um tamanho que, até recentemente, pareceria incompreensível."