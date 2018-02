Meio ambiente: conferência Ecolatina será em Belo Horizonte (MG) Meio ambiente: conferência Ecolatina será em Belo Horizonte (MG) Belo Horizonte será a capital do debate sobre meio ambiente e responsabilidade social, de 18 a 21 de setembro, com cerca de 5 mil participantes. A ECOLATINA 2006 - 6ª Conferência Latino-Americana sobre Meio Ambiente e Responsabilidade Social, que será realizada no Minascentro, apresentará diversos eventos na área socioambiental tendo como principal objetivo a sensibilização da sociedade para essas questões no país e no mundo. As recentes crises energéticas, a ameaça aos recursos hídricos e o desequilíbrio entre tecnologia e meio ambiente são questões que têm movimentado o poder público, o empresariado e a sociedade civil e, diante dessa realidade, a ECOLATINA se desponta como o mais completo evento de discussões sobre esses assuntos. Neste ano, a conferência terá como tema central "Energia e Meio Ambiente: o desafio que temos pela frente". A ECOLATINA 2006 conta, em sua lista de convidados, com o diretor-geral da Unesco no Brasil, Vincent Defourny; a coordenadora geral de Educação Ambiental do MEC, Raquel Trajber; o presidente do Instituto Ethos, Ricardo Young; o coordenador do Programa de Formação Ambiental para a América Latina/Pnuma, Enrique Leff; o diretor-executivo da GE Mundial e criador do Ecoimagination, Marc Stoller; o presidente da Alpargatas, Márcio Utsch; o presidente da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS), Israel Klabin; o secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais, José Carlos Carvalho; o diretor do Banco Mundial para o Brasil, John Bristoe; e o diretor de Planejamento e Projetos Sociais da TV Globo, Albert Alcouloumbre. Informações: www.ecolatina.com.br, tel. (31) 3223-6251.