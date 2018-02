Meio Ambiente: Seminário discute mercado de créditos de carbono Meio Ambiente: Seminário discute mercado de créditos de carbono O Seminário Internacional sobre o Mercado de Créditos de Carbono mostra o cenário do mercado mundial de crédito de carbono e apresenta simulação de negociação para pequenas e médias indústrias. Hoje e amanhã, no Hotel Tryp Higienópolis, São Paulo, serão discutidas as vantagens competitivas, benefícios e perspectivas com o foco para as pequenas e médias indústrias no Brasil; a divulgação das ações no contexto do crédito de carbono para gerar sustentabilidade; a orientação às pequenas e médias indústrias brasileiras a se capacitarem para desenvolver projetos dentro dos MDL?s - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, se beneficiando com isso no mercado de crédito de carbono mundial. Data: 25 e 26 de setembro Local: Hotel Tryp Higienópolis - São Paulo - SP Endereço: Rua Maranhão, 371 - Higienópolis - São Paulo - SP