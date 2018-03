Melhora da indústria acelera consumo de energia em setembro

O resultado, no entanto, não foi suficiente para reverter a queda acumulada do ano. Segundo o ONS, de janeiro a setembro o consumo no país medido pela carga despachada pelo órgão tem retração de 0,5 por cento na comparação com o mesmo período de 2008.

O ONS destacou em comunicado que o consumo de energia tem registrado sinais mais elevados na comparação mensal no segundo semestre, com destaque para setembro.

"Desde o mês de julho de 2009, a carga de energia vem apresentando variação positiva em relação ao mês anterior, inclusive no mês de setembro com uma taxa mais acentuada, impulsionada pela retomada do crescimento da indústria", explicou o ONS em nota.

Temperaturas superiores também contribuíram para a elevação do consumo de energia, acrescentou o ONS.

Entre os subsistemas, apenas o Norte --formado em grande parte por consumidores eletrointensivos voltados ao mercado externo, como o setor metalúrgico --, continua em queda na comparação anual, de 2,4 por cento.

Já o Sudeste/Centro-Oeste, que concentra a maior parte das indústrias do país e atividades agrícolas, teve alta de 1,3 por cento em setembro na comparação anual. O Nordeste teve incremento de 2,8 pro cento na mesma comparação e o Sul variação positiva de 0,3 por cento.

No acumulado dos últimos 12 meses o subsistema SE/CO também continua negativo, com queda de 1,3 por cento em relação ao mesmo período do ano passado.

(Por Denise Luna)