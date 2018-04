Mercado aéreo doméstico tem 1a queda desde agosto de 2007 A crise chegou ao setor aéreo brasileiro em outubro, mês que registrou a primeira queda na comparação anual no número de passageiros transportados dentro do país desde agosto de 2007, período seguinte ao acidente da TAM que matou 199 pessoas em São Paulo. No mês passado, o tráfego doméstico caiu 3,9 por cento contra igual período do ano anterior, totalizando 3,781 milhões de passageiros transportados. As principais companhias aéreas brasileiras praticamente mantiveram a participação de mercado de setembro, com a líder TAM caindo levemente, de 52,81 para 51,77 por cento de setembro para outubro, e Gol de 35,45 para 35,23 por cento. A ocupação dos aviões foi baixa, de 58 por cento na Gol e de 65 por cento na TAM, segundo os dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Já os vôos internacionais dispararam 14,8 por cento em outubro, somando 1,685 milhão de passageiros transportados. A TAM manteve a liderança com 83,84 por cento desse segmento seguida da Varig, com 9,09 por cento. (Por Denise Luna)