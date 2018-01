Mercado brasileiro leva McDonald’s ao vermelho

A Arcos Dorados, operadora do McDonald’s na América Latina, teve prejuízo de US$ 35,9 milhões no terceiro trimestre deste ano, comparado ao lucro de US$ 240 mil obtido no mesmo período do ano passado. Na mesma comparação, a receita caiu 16,6%, para US$ 753,7 milhões.

O declínio na receita “resultou principalmente da depreciação de 55,7% no real brasileiro na comparação com um ano atrás”, afirmou a empresa em comunicado. O uso de uma taxa de câmbio oficial mais fraca para recalcular os resultados das operações na Venezuela e a depreciação de moedas locais em outros mercados importantes também tiveram impactos na receitas.

A empresa afirma ainda, em seu balanço, que montou um esquema para cortar custos operacionais – o objetivo é reduzir as despesas administrativas em 10% dentro de três anos. Entre as medidas que estão sendo tomadas estão a venda de imóveis no México e o repasse a franqueados de mais de 20 restaurantes que hoje são operados pela própria companhia no Brasil.