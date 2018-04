Mercado de aço da China ainda está pressionado, diz Baosteel A Baosteel informou nesta quarta-feira que espera que o mercado chinês de aço continue sob uma relativamente pesada pressão, sem recuperação fundamental na demanda dos principais setores consumidores. "As encomendas da companhia melhoraram recentemente em comparação com o último trimestre, mas elas ainda estão significativamente menores que um ano antes", informou a companhia em resposta a questionamentos da Reuters. O grupo siderúrgico informou que o atraso de três meses na retomada do alto-forno 1, que estava fechado até meados de novembro para manutenção e retomou produção em fevereiro, reduziu a produção de ferro gusa em cerca de 1 milhão de toneladas.