Mercado desconfia de anúncio de EBX e Mubadala O mercado recebeu com desconfiança o anúncio da reestruturação do acordo entre o grupo EBX e o fundo soberano Mubadala, de Abu Dhabi. "Não há nenhum dado específico, nem valores ou quais empresas do grupo seriam alvo de reestruturação", afirmou a analista Luana Helsinger, da GBMS Consultoria.