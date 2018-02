Mercado dos EUA sobe com lucros e notícias de aquisições As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em alta nesta segunda-feira, impulsionadas pela atividade de fusões e aquisições e pelos fortes lucros de grandes empresas como a Merck . O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 0,67 por cento, para 13.943 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq subiu 0,11 por cento, para 2.690 pontos. O índice Standard & Poor''s 500 teve valorização de 0,49 por cento, para 1.541 pontos. A Merck, que compõe o índice Dow Jones, informou resultados trimestrais acima da previsão de analistas. O resultado da Halliburton, segunda maior companhia de serviços petrolíferos do mundo, também superou as exepctativas e a empresa teve a maior alta desde junho de 2006. Também nesta segunda-feira, a Transocean, maior empresa de perfuração marítima do mundo, acertou a compra da GlobalSantaFe por 18 bilhões de dólares. A proposta de aquisição e outros acordos menores mostraram que a série de aquisições em Wall Street ainda tem fôlego, disseram analistas. "Uma série de notícias de fusões entrou no jogo, junto com alguns lucros muito bons, e o mercado está vendo uma recuperação rápida", disse Steve Goldman, estrategista de mercado da Weeden & Co., em Greenwich, Connecticut. "No entanto, isso é realmente orientado pelas ações de primeira linha. Conforme você chega nas fases mais maduras de um mercado altista, os ganhos tendem a se concentrar nas empresas mais líquidas", acrescentou. Na sexta-feira, as ações recuaram em meio à preocupação com os lucros e com o impacto da desaceleração do setor imobiliário. (Por Kristina Cooke)