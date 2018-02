Mercado eleva previs?o de juros em 2008 O mercado financeiro elevou seu progn?stico para a taxa b?sica de juros no final de 2008, de 10,75 por cento na semana passada para 11,3 por cento, segundo relat?rio Focus do Banco Central divulgado nesta segunda-feira. A previs?o para a infla??o pelo ?ndice Nacional de Pre?os ao Consumidor Amplo (IPCA) teve ligeira queda, passando de 4,30 para 4,29 por cento. O progn?stico para o c?mbio no final de 2008 manteve-se em 1,80 real e para o crescimento econ?mico permaneceu em 4,50 por cento. (Reportagem de Vanessa Stelzer)