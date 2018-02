Mercado prev? Selic em 11,13% em dezembro de 2008 O mercado financeiro prev? que o Comit? de Pol?tica Monet?ria (Copom) promover? uma ligeira redu??o da taxa b?sica de juros, a Selic, at? o fim do ano. Segundo a sondagem semanal do Banco Central com cerca de 100 institui??es financeiras, conhecida como Relat?rio Focus, o juro b?sico da economia deve encerrar 2008 em 11,13% ao ano. Atualmente, a Selic est? em 11,25% ao ano. At? a semana passada a proje??o para a Selic vinha sendo mantida em 10,75% ao ano para o fim deste ano. A previs?o para a infla??o em 2008, medida pelo ?ndice de Pre?os ao Consumidor Amplo (IPCA), caiu de 4,3% para 4,29%. O IPCA ? o ?ndice oficial utilizado pelo Banco Central para cumprir o regime de metas de infla??o. O centro da meta de infla??o para 2008, determinado pelo Conselho Monet?rio Nacional (CMN), ? de 4,5%, com margem de toler?ncia de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. Em 2007, a infla??o pelo foi de 4,46%. Em rela??o ao c?mbio, as institui??es financeiras mantiveram, pela oitava semana consecutiva, a previs?o de que o d?lar encerre 2008 cotado a R$ 1,80. Nos n?meros referentes ao crescimento da economia brasileira, o mercado financeiro manteve, pela terceira semana seguida, a proje??o de 4,5% para a expans?o do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano, mas promoveu uma pequena eleva??o na previs?o do PIB de 2007, que passou de 5,20% para 5,21%. O mercado espera tamb?m um crescimento da produ??o industrial brasileira ainda maior, tanto para 2007 quanto para 2008. Segundo proje??es do mercado, no ano passado, a ind?stria deve ter crescido 6% (ante estimativa de crescimento de 5,89% na semana passada). J? este ano, a expectativa ? de que a ind?stria cres?a 4,8% (ante previs?o de 4,6% na pesquisa anterior). Quanto ? balan?a comercial brasileira, a previs?o do mercado ? de um super?vit de US$ 30,6 bilh?es em 2008, valor menor que os US$ 31,90 bilh?es estimados na semana passada, e saldo negativo de US$ 4,75 bilh?es na conta corrente deste ano - tamb?m superior ao montante estimado na semana passada de US$ 4,35 bilh?es negativo. A proje??o para os investimentos estrangeiros diretos (IED) permaneceu em US$ 35 bilh?es para 2007 e subiu de US$ 27,5 bilh?es para US$ 28 bilh?es em 2008.