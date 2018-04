Mercados dos EUA caem com bancos ofuscando otimismo imobiliário As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em queda nesta sexta-feira, à medida que preocupações persistentes sobre bancos ofuscaram a notícia de que o governo deve anunciar um plano na próxima semana para o setor imobiliário, para ajudar famílias a evitar a execução de hipotecas. O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, recuou 1,04 por cento, para 7.850 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq caiu 0,48 por cento, para 1.534 pontos. O índice Standard & Poor's 500 teve desvalorização de 1,0 por cento, para 826 pontos. Foi o pior fechamento do Dow desde 20 de novembro e a pior semana do S&P desde o fim de novembro. O entusiasmo inicial sobre a expectativa de alívio para o setor imobiliário provou ter vida curta depois que a Casa Branca demonstrou cautela em relação às expectativas e que surgiram dúvidass sobre como os bancos irão limpar seus registros de ativos tóxicos. As ações do JPMorgan cederam 3,3 por cento para 25,30 dólares nesta sexta-feira, fazendo delas uma das que mais pesaram sobre o índice Dow Jones. O índice de bancos KBW caiu 5,3 por cento e terminou a semana desvalorizado em 14 por cento. "Os bancos ainda são uma preocupação, além dissoao fato de que nós temos um fim de semana prolongado pela frente", disse Peter Jankovskis, diretor de pesquisa na OakBrook Investments LLC em Lisle, Estados Unidos. "Há pessoas que devem decidir se elas querem ficar fora do mercado por alguns dias." Os mercados ficarão fechados na segunda-feira por conta do feriado do Dia do Presidente.