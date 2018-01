Mesmo com alta do dólar, vendas da dona do Johnnie Walker crescem 12% no Brasil

LONDRES - A maior destilaria do mundo, a britânica Diageo, anunciou que as vendas aumentaram 12% durante o segundo semestre de 2015 no Brasil. Dona de marcas como o uísque Johnnie Walker, a vodca Smirnoff e a cerveja Guinness, a empresa diz que o consumo no País foi liderado pelos uísques.

De acordo com o balanço apresentado nesta quinta-feira, 28, a venda de uísques da marca no Brasil aumentou 17% no segundo semestre "com o forte desempenho de Johnnie Walker Red, Black e White Label e do White Horse com a Diageo mantendo a participação de mercado a despeito do aumento de preços". Em reais, o preço das bebidas alcoólicas importadas aumentou consideravelmente nos últimos meses diante da disparada do dólar.

Com a vodca, as vendas no Brasil cresceram 15%. Nesse segmento, a empresa destaca que o aumento dos pedidos foi liderado pelas marcas Smirnoff e Cîroc. A despeito da contração do mercado brasileiro de cachaças, a venda da Ypióca - marca cearense comprada há alguns anos pelos ingleses - cresceu 4% no período. O avanço é explicado "pelas ações comerciais para aumentar a distribuição em regiões estratégicas" do Brasil.

O balanço apresentado em Londres trouxe ainda um ajuste sobre o custo da compra da marca "Ypióca" de 62 milhões de libras - cerca de R$ 360 milhões - e também sobre o ágio pago pela marca cearense, no valor de 42 milhões de libras esterlinas - cerca de R$ 246 milhões. Não há resultado financeiro detalhado sobre o Brasil.

No balanço, a empresa reduziu a previsão de fluxo de caixa no Brasil "devido ao ambiente desafiador e mudanças significativas na tributação local". Em meio à crise econômica e recessão, o governo anunciou no início do ano mudança e aumento do imposto pago pelas chamadas "bebidas quentes", como uísque e cachaça.