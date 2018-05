O projeto prevê a instalação de uma nova linha com capacidade para produzir 1,3 milhão de toneladas anuais de celulose e início de operações no primeiro semestre de 2015. Investimentos adicionais permitirão a ampliação da capacidade instalada do local para 1,5 milhão de toneladas. A CMPC Celulose Riograndense já produz 450 mil toneladas anuais de celulose em Guaíba.