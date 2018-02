A Pemex fornecerá 66 mil barris diários de etano para que o consórcio construa, desenvolva e opere uma craqueadora de etileno com uma capacidade de produção de aproximadamente 1 milhão de toneladas anuais.

A Braskem está associada com o grupo mexicano Idesa no projeto.

O governo mexicano trabalha há algum tempo no lançamento do projeto "Etileno XXI" voltado a revitalizar a indústria petroquímica do país.