Microsoft anuncia a compra do LinkedIn por US$ 26,2 bilhões

NOVA YORK - A Microsoft informou nesta segunda-feira, 13, que chegou a um acordo para comprar o LinkedIn, uma rede social de contatos profissionais, por US$ 26,2 bilhões em dinheiro. A Microsoft pagará US$ 196 por ação do LinkedIn, um prêmio de 50% em relação ao preço de fechamento do papel na sexta-feira.

Em um post em seu blog, a Microsoft afirmou que o LinkedIn manterá a marca, a cultura e a independência. O executivo-chefe do LinkedIn, Jeff Weiner, manterá o posto e se reportará ao executivo-chefe da Microsoft, Satya Nadella.

A expectativa é que o acordo seja concluído neste ano. Após o anúncio, as ações do LinkedIn subiam quase 50% no pré-mercado em Nova York, enquanto as da Microsoft caíam 0,4%.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O LinkedIn tem tido um ano de notícias mistas, com um relatório trimestral otimista de abril que compensa em parte a previsão fraca de fevereiro. Essas projeções da empresa geraram uma onda de venda de suas ações, o que levou o papel a perder quase metade do valor. Cerca de dois terços da receita do LinkedIn vem de sua divisão de soluções de talentos, que ajuda recrutadores a encontrar candidatos para vagas, em contraste com outras redes sociais que dependem em grande medida da receita com publicidade. A unidade gerou US$ 588 milhões em receita no primeiro trimestre, alta de 41% ante igual período de 2015.