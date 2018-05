Microsoft anuncia reestruturação e ações sobem em NY

Segundo Ballmer, a reestruturação deve continuar até o fim do ano, "enquanto as coisas vão se estabelecendo e as equipes existentes se concentram na entrega de projetos atuais, como o Windows 8.1, Xbox One, Windows Phone etc". A Microsoft também disse que tem planos para uma família de aparelhos que abrange celulares, computadores pessoais, assessórios para televisão, entre outros.

Por volta das 14h45 (horário de Brasília), as ações da empresa subiam 2,05% na Nasdaq, no mercado nova-iorquino. Fonte: Dow Jones Newswires.