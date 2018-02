Microssérie sobre amor, samba e Rio de Janeiro

A marca Antarctica, da Ambev, resolveu adotar um estilo diferente para sua nova campanha. Criou uma microssérie, em cinco episódios, protagonizada por um vendedor ambulante de cerveja que tenta se passar por garoto da zona sul na hora de conquistar a menina dos seus sonhos.

Com o mote “dá para viver numa boa fingindo ser quem você não é?”, o filme No Gogó foi criado pelo cineasta Quico Meirelles e pelo roteirista Alexandre Machado (o mesmo de Os Normais) em parceria com o departamento de marketing da marca e a agência de publicidade AlmapBBDO.

Filmada totalmente no Rio de Janeiro, a série é estrelada pelo ator Thiago Martins, que foi criado no morro do Vidigal e chegou a trabalhar como ambulante para ajudar na renda de casa antes de virar ator e ficar famoso.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a diretora de marketing da marca Antarctica, Maria Fernanda de Albuquerque, além dos vídeos – que terão um formato de “trailer” para a TV e episódios de 2 minutos para a web –, a ação também terá outras peças digitais, incluindo um perfil no Facebook para o personagem principal, Guto.

Segundo Maria Fernanda, o filme foi uma tentativa da Antarctica de ousar no formato e também no conteúdo. Algumas cenas serão gravadas durante as rodas de samba do evento Batuque da Boa, que a marca vai promover em outubro. “Queremos uma aproximação mais autêntica com o consumidor, e não só vender o produto”, diz a executiva. O filme de 45 segundos que apresenta a ação estreia hoje, na TV Globo.