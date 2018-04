Milho: Conab realizará leilão de PEP Milho: Conab realizará leilão de PEP Na próxima terça-feira (11), a Conab vai leiloar Prêmio de Escoamento (PEP) para subvenção de 152 mil toneladas de milho. Desse total, 53 mil/t devem sair de Goiás e seguir para o Espírito Santo e Minas Gerais e estados do Norte/Nordeste. Outras mil toneladas ofertadas são oriundas do Distrito Federal. A oferta do produto do Mato Grosso do Sul foi dividida em duas: 98 mil são da região sul do estado e 2 mil da região norte. O produto deve ser escoado para qualquer destino que não seja as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Para todos os lotes colocados em negociação vale o preço de referência, que é de R$ 14,04 para cada saca de 60 kg. O valor máximo do prêmio deverá ser divulgado até dois dias antes do leilão.