Milho: Conab vendeu 82,3% de 30 mil toneladas ofertadas em PEP São Paulo, 4 - O leilão de PEP de milho do Mato Grosso, realizado hoje pela Conab, negociou 82,3% da oferta de 30 mil toneladas. O aviso 313/04 ofertou subsídios para transportar 25 mil toneladas para Norte, Nordeste e norte e Minas Gerais, e 5 mil toneladas para o Espírito Santo. O prêmio de abertura para Norte e Nordeste e Minas ficou inalterado em R$ 4,98 e R$ 6,48 por saca de 60 kg, conforme localização do lote em Mato Grosso. Houve deságio nos prêmios para o Espírito Santo, que eram de R$ 3,00 e R$ 2,46/saca, e ficaram em R$ 2,88 e R$ 2,40/saca, respectivamente. O valor dos deságios foi de 2,43% e 4%, respectivamente. Os compradores de milho vão receber o prêmio após comprovarem que compraram cereal de produtores do Mato Grosso pagando o preço mínimo de garantia, que para aquele estado é de R$ 11,00/saca. A Conab ofertou ainda 9,533 mil toneladas de milho oriundo de contratos de opção em Goiás a R$ 13,50/saca, das quais 15,3% foram adquiridas variação de preço. Houve ainda oferta de 533,7 toneladas de milho oriundo de AGF (Aquisições do Governo Federal) em Goiás também a R$ 13,50/saca, sem interesse de compra. As ofertas de opções e AGF de Goiás também tinham por objeto compradores das regiões Norte e Nordeste do Brasil.