Milho e Soja fecham em alta com previsão de frio nos EUA São Paulo, 1 - Os contratos futuros do milho fecharam em alta significativa na CBOT, Bolsa de Chicago. Os contratos voltaram aos patamares do início da semana passada, que haviam sido corroídos por quatro dias de liquidações de contratos. Segundo traders, o mercado foi impulsionado por renovadas preocupações com o clima nos EUA. As previsões de clima frio e possíveis geadas no Cinturão do Milho semana que vem preocupam. Os contratos para setembro fecharam a US$ 2,3350 por bushel, alta de 5,75 cents. Os contratos para dezembro encerraram a US$ 2,4275, alta de 5 cents. Os contratos para março encerram a US$ 2,51, alta de 5,75 cents. Os contratos para maio fecharam a US$ 2,5650, alta de 4,75 cents. OS contratos para julho encerraram a US$ 2,6075, alta de 4,25 cents. Os futuros do complexo soja também fecharam em alta na Bolsa de Chicago, mas bem abaixo das máximas do dia. Há dúvidas sobre as previsões climáticas. Os modelos de análise meteorológica utilizados nos EUA divergem quanto à intensidade do frio que está por vir, e os meteorologistas discutem entre si. Enquanto isso, a incerteza quanto ao clima é amplificada pela atividade especulativa, disseram traders de Chicago. Hoje foi o terceiro pregão consecutivo em que os fundos compraram para cobrir posições de curto prazo, impulsionando os preços a novas máximas. A abertura do pregão foi muito firme, com alta imediata superior a 20 cents. No meio pregão o mercado enfraqueceu e chegou a operar em ligeira baixa, para então voltar a subir até o resultado modesto em relação às máximas. Confira o fechamento da CBOT: -------------------------------------------------------- GRÃO (US$/bushel) FARELO (US$/t) ÓLEO (cents/libra) -------------------------------------------------------- Variação cents US$ pontos -------------------------------------------------------- Set. 6,3650 +9,25 Set. 181,10 +0,30 Set. 26,70 +60 Nov. 6,3725 +10,00 Out. 179,90 -0,10 Out. 26,23 +75 Jan. 6,4425 +11,25 Dez. 181,90 +0,70 Dez. 25,97 +77 Mar. 6,4975 +11,25 Jan. 183,50 +0,70 Jan. 25,75 +72 Mai. 6,4800 +8,25 Mar. 186,70 +0,80 Mar. 25,60 +73 Jul. 6,5100 +7,00 Mai. 190,00 +2,70 Mai. 25,32 +57 -------------------------------------------------------- As informações são da Dow Jones.