Milho e Soja têm forte alta na abertura da Bolsa de Chicago São Paulo, 1 - Os contratos futuros do complexo soja abriram em forte alta na Chicago Board of Trade (CBOT) impulsionados pela recorrente ameaça de ocorrência de geadas em áreas produtoras de milho e soja nos EUA. De acordo com meteorologistas, um dos modelos climáticos dos EUA indica possibilidade de forte queda na temperatura na próxima semana no cinturão norte do país. A alta do contrato novembro surpreendeu os traders que esperavam uma abertura entre estável e mista. Segundo eles, compras de fundos puxaram ainda mais a alta do mercado, tendo ordens de compra acionadas a US$ 6,29. A Refco, Rand Financial e Cargill Investor Services compraram cada uma 500 contratos do novembro, disseram os traders. O novembro da soja está a 6,36, com alta de 8,75 cents. O farelo outubro subia US$ 1,6 há pouco para US$ 184,3/t. E o óleo de soja setembro tinha alta de 25 pontos a 26,35 cents/libra. As informações são da Dow Jones.