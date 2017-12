Milho: governo realiza novo PEP para 41 mil t no dia 15 São Paulo, 9 - A Conab anunciou hoje que vai realizar no próximo dia 15 de dezembro novo leilão de PEP para escoamento de milho do Centro-Oeste para Norte, Nordeste, Norte de Minas e Espírito Santo. O aviso nº342/04 informa que serão ofertados prêmios para equalização de preços para 41 mil toneladas do cereal. Poderão participar do leilão avicultores, suinocultores, associações e cooperativas de criadores de aves e suínos, além de indústrias de ração para avicultura e suinocultura e indústrias de insumo para ração animal que estejam localizadas nos estados mencionados. Para receber o prêmio arrematado no leilão, os tomadores precisarão comprovar que pagaram um preço mínimo aos produtores detentores de estoque. Como em outros leilões, haverá prêmios diferentes, dependendo do destino dado ao milho. Da mesma forma, o estado do Mato Grosso foi repartido em duas regiões, que receberão prêmios de escoamento diferentes. O prêmio ainda não foi anunciado pelo governo.