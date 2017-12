Milho: Paraná reduz área de verão; plantio chega a 95% São Paulo, 29 - O mercado de milho segue sem novidades e com preços enfraquecidos. No interior do Paraná o patamar de R$ 14,00/saca FOB não era firme na ponta compradora, no final da semana passada. Em Ponta Grossa e em Paranaguá a idéia de preço de compra era de R$ 14,50. O Departamento de Economia Rural do Paraná (Deral) reviu suas projeções para a safra de milho de verão, com redução da área de plantio acima do esperado anteriormente. Segundo a agrônoma Vera Zardo, a superfície semeada com milho no Paraná, no verão, será de 1.246.765 hectares, ampliando a queda em relação ao verão anterior de 7,5% para 7,8%. A produção de verão no Paraná deverá ser de 6,3%, de 7,588 milhões de toneladas colhidas no começo do ano contra previsão de colheita de 7,111 milhões de toneladas dentro de poucas semanas. O Deral estima que 95% da safra de verão já tenha sido plantada no Paraná, e as condições de desenvolvimento das lavouras são boas, em geral. O Deral mantém previsão de aumento entre 15% e 20% no plantio da próxima safrinha de milho no Paraná, em relação à deste ano. A primeira pesquisa de campo sobre a safrinha será executada em janeiro pelos técnicos do Deral. (segue)