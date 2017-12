Milho: plantio chega a cerca de 600 mil hectares no RS Porto Alegre, 8 - Os produtores gaúchos estão acelerando o plantio de milho no Estado, que atinge cerca de 600 mil hectares, informou hoje a Emater, em relatório da agropecuária gaúcha. O ritmo está 10 pontos percentuais acima do registrado no mesmo período do ano passado, quando 41% da lavoura já estava plantada. A área não deve oscilar muito em relação à safra 2003/04, quando foram cultivados 1,3 milhão de hectares no Estado. As lavouras já implantadas estão em muito bom estado, beneficiadas pelas chuvas registradas em setembro, descreveu a Emater. As áreas cultivadas até agora estão em grandes e médias propriedades rurais, que integram o "circuito comercial" do milho. No mercado, os preços pagos ao produtor registram pequenas baixas. Nesta semana, a saca de 60 quilos teve cotação média de R$ 18,09, com queda de 0,55% em relação à anterior.