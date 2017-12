Milho: plantio da safra de verão atinge 49% da área no Paraná São Paulo, 6 - O plantio de milho da safra de verão 2004/05 no Paraná atingiu 49% da área prevista até o dia 4 de outubro. A projeção foi divulgada hoje pelo Deral (Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná). De acordo com o Deral, 1% das lavouras plantadas está em condições ruins, 14% em condições médias e 85% em condições boas. O Deral também informou que 47% das lavouras estão em fase de germinação e 53% em desenvolvimento vegetativo. Em seu boletim, o Deral também informou que a comercialização de milho tomou pequeno impulso na última semana. Até o dia 4 último, 41,2% da safrinha de milho já havia sido vendida. Na semana anterior, o percentual era de 35%. No caso da safra de verão, 77,9% foi negociado. Considerando que a safra de verão foi de 7,66 milhões de toneladas e a safrinha de 3,48 milhões de toneladas, o paraná negociou ao todo 7,39 milhões de toneladas, ou 66,33%. Sobram em estoque ainda 3,75 milhões de toneladas.