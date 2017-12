Milho: último PEP do ano obteve remate de 93,8% da oferta São Paulo, 21 - O leilão de PEP (Prêmio de Escoamento de Produto) de milho negociou hoje 93,8% da oferta total para 41 mil toneladas. Foi o último leilão de 2004, e a Conab informou que o programa será retomado a partir do dia 6 de janeiro. A performance nos leilões é estável, com remate entre 38,5 mil e 39 mil toneladas a cada pregão. Toda a oferta de PEP para milho de Mato Grosso foi arrematada, com prêmios para 19 mil toneladas com destino ao Norte, Nordeste, norte de Minas Gerais e Espírito Santo. Houve deságio em três dos lotes para milho de Mato Grosso, entre 11,2% e 24,4% sobre o valor de abertura dos prêmios. A oferta de PEP para milho de Goiás era para 10 mil toneladas, com remate de prêmio para 9,47 mil toneladas e deságio de 33,7% apenas no primeiro lote. Da oferta para 12 mil toneladas de milho da Bahia, o remate foi de 10 mil toneladas (83,3%), com ligeiro deságio de 3,7% sobre o valor do prêmio para o primeiro lote.